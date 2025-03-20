Pentagon, eski beyzbolcu Robinson'un hikayesini yeniden erişime açtı

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, Robinson'ın askeri geçmişini anlatan makale, "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) programlarına karşı yürütülen bir temizlik sırasında Pentagon'un internet sitesinden kaldırıldı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında orduda görev yapan siyahi beyzbolcu Robinson'un hikayesinin siteden kaldırılmış olması ABD vatandaşları tarafından tepkiyle karşılandı.

ABD'li beyzbolcu Josiah Gray, makalenin siteden kaldırılması hakkında "Umarım kasıtlı değildir, eğer öyleyse, bu yanlışın düzeltilmesi gerekir, böylece insanlar onun hikayesini öğrenir." ifadesini kullandı.

Beyzbol oynamaya yeni başladığı dönemde ailesinin kullandığı "Jackie Robinson adında bir adam vardı ve renk bariyerini yıktı." ifadesini unutamadığını aktaran Gray, Robinson'un siyahi beyzbolcular için "öncü" olduğunu belirtti.

ABD'nin Missouri eyaletinde bulunan Negro Lig Beyzbol Müzesi'nin Başkanı Bob Kendrick de Robinson'un askerlik görevinin sadece beyzbol tarihini değil aynı zamanda Amerikan toplumunu da değiştirdiğine dikkati çekti.

Kendrick, "Jackie ile ilgili bilgilerin temizlenmesi umarım eninde sonunda düzeltilir.." ifadesini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında orduda görev yapan Robinson'un hikayesi gelen tepkiler üzerine öğleden sonra tekrar erişime açıldı.

Pentagon'dan konuya ilişkin açıklama

Öte yandan, Pentagon Sözcüsü John Ullyot, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Robinson gibi "kahramanları" ırk, cinsiyet ya da etnik köken gibi özellikler üzerinden değerlendirmediklerini sadece vatanseverlikleri ve ülkelerine yaptıkları hizmetler üzerinden takdir ettiklerini söyledi.

Ullyot, DEI programlarının birlik ve uyumu bozduğunu, askeri hizmetlerin esas görevi olan savaşma yeteneğini engellediğini ifade etti.

DEI içerikli paylaşımların tüm platformlardan kaldırılması yönündeki talimata hızla uyulmasından memnun olduklarını açıklayan Ullyot, içeriklerin doğrudan ya da yanlışlıkla kaldırıldığı nadir durumlarda ise ilgili birimlere talimat vererek durumun düzeltilmesini sağladıklarını belirtti.

Jackie Robinson'un hikayesi

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD Ordusu'nda görev yapan Robinson, o dönemde siyahi yolcuların otobüslerde arka koltuklara oturması zorunlu olmasına rağmen bindiği ordu otobüsünde bu kurala uymayı reddetmişti.

Bunun üzerine, askeri polis tarafından tutuklanan ve askeri mahkemeye çıkarılan Robinson mahkeme sonucunda suçsuz bulunmuştu.