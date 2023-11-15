Pentagon: Irak ve Suriye'de ABD üslerine 55 saldırı yapıldı

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD üslerine yapılan saldırılarla ilgili güncel bilgiler verdi.

Saldırıların başladığı 17 Ekim'den bu yana Irak'ta 27, Suriye'de 28 olmak üzere ABD üslerine yönelik 55 saldırı gerçekleştirildiğini belirten Singh, bu saldırılarda 59 personelin hafif şekilde yaralandığını ve hepsinin görevinin başına döndüğünü belirtti.

Singh, ABD üslerine yapılan saldırılardan İran ile bağlantılı grupları sorumlu tutarak, ABD'nin söz konusu saldırılara yanıt verme hakkına sahip olduğunu söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılmaması, Gazze ile sınırlı kalması için çabaladıklarını dile getiren Singh, ABD'nin bölgedeki güçlü varlığıyla şu ana kadar bu "caydırıcılık" politikasında başarılı olduklarını savundu.