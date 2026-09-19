Pentagon: İran Savaşı'nın ABD'ye maliyeti 43,6 milyar doları aştı

Pentagon, savaşın maliyetini ilk kez kuvvet komutanlıklarına ve harcama kategorilerine göre sınıflandırdı. Buna göre en büyük pay, bombalar, füzeler ve diğer mühimmatlara ayrıldı.

ABD'nin savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana sadece mühimmat için 28,1 milyar dolar harcadığı bildirildi. Patriot hava savunma önleyicileri başta olmak üzere kritik mühimmat stoklarının önemli ölçüde azaldığı, Asya ve Avrupa'daki ABD komutanlıklarının envanterlerinden transfer yapıldığı belirtildi.

Kuvvetlere göre maliyet dağılımı

Pentagon verilerine göre Hava Kuvvetleri, savaş uçağı ve bombardıman filolarının işletilmesi için 6,6 milyar dolar harcadı. Deniz Kuvvetleri'nin bölgede konuşlandırılan iki düzineden fazla savaş gemisi için harcaması 2,2 milyar dolar olurken, Kara Kuvvetleri'nin bölgedeki birliklerin idamesi için harcaması 1,6 milyar dolar olarak kayda geçti.

Bölgede 50 binden fazla ABD askerinin görev yaptığı, savaşın yürütülmesi için birkaç bin özel harekat askerinin taşınması ve desteklenmesi için 633 milyon dolar harcandığı açıklandı.

Hasar gören veya imha edilen savaş uçakları ile diğer silah ve ekipmanın yenilenmesi için 4,3 milyar dolar ayrıldı. Askeri sağlık desteğine 23,5 milyon dolar, malzeme ve ekipman taşımacılığına 92,1 milyon dolar ve siber destek operasyonlarına 10,5 milyon dolar harcandı.

Pentagon, savaşta 18 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 830'dan fazla askerin yaralandığını açıkladı.

Maliyet daha da artabilir

Kongre yetkilileri ise Pentagon'un tahmininin düşük kaldığı görüşünde. Hesaplamanın, Trump yönetiminin savaş için talep ettiği yakıt ve diğer kalemlere ilişkin 1,5 milyar doları içermediği belirtildi.

İran saldırılarında hasar gören veya imha edilen ABD askeri tesislerinin onarım ve yenileme maliyetlerinin de hesaplamaya dahil edilmediği, tesislerin yeniden inşası halinde faturanın onlarca milyar doları bulabileceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın hesabına göre İran saldırıları, Orta Doğu'daki büyükelçilik, konsolosluk ve diğer diplomatik tesislerde yaklaşık 184 milyon dolarlık hasara yol açtı.

Kongre Bütçe Ofisi: Stokların yenilenmesi 5 yıl sürer

Kongre Bütçe Ofisi ise savaşın 1 Ağustos'a kadar olan maliyetini yaklaşık 38 milyar dolar olarak açıkladı. Ofis, savaşın ABD mühimmat stoklarını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekti.

Bütçe Ofisi'ne göre savaşın aylık maliyeti 2 ila 3 milyar dolar seviyesinde devam edecek. Tükenen mühimmat stoklarının yeniden oluşturulmasının ise en az beş yıl süreceği öngörülüyor.

Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Trump yönetiminin, savaşın devam eden maliyetleri ile yeni silah ve personel giderleri için 70 milyar dolara kadar acil askeri harcama talebinde bulunduğu bildirildi.