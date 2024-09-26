Pentagon: İsrail'in yakın zamanda Lübnan’a kara harekatı düzenlemesi beklenmiyor
Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, İsrail'in yakın zamanda Lübnan'a yönelik bir kara harekatı düzenlemesinin beklenmediğini belirtti.
İHA
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Singh, ABD'nin bölgede gerilimi artıracak adımlardan kaçınılmasını ve diplomatik bir çözümün öncelikli olmasını istediğini belirtti. Ayrıca, ABD'nin İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına istihbarat desteği sağlamadığını da vurguladı.
Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, devam eden hava saldırılarının olası bir kara harekatına zemin hazırladığını söylemişti.
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