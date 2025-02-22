Pentagon, işten çıkarma kararını durdurdu

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki yetkilinin CNN'e yaptığı açıklamaya göre, Pentagon sivil çalışanlara yönelik toplu işten çıkarma planını askıya aldı.

Yetkililer, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Pentagon Genel Danışmanlık Ofisinin, bu tür işten çıkarmaların ABD askeri hazırlığı üzerindeki etkilerini daha kapsamlı şekilde inceleyene kadar alt pozisyonda ve deneme sürecinde bulunan sivil çalışanların toplu işten çıkarılması planını geçici olarak durdurduğunu ifade etti.

Pentagon genelinde 50 binden fazla sivil çalışanı etkileyebilecek tasarruf uygulamaları kapsamındaki toplu işten çıkarmaların ABD yasalarına göre sorun oluşturabileceğini dile getiren yetkililer, Pentagon avukatlarının planlanan işten çıkarmaların yasallığını daha yakından incelemeye başladığını belirtti.

ABD Anayasası 10. maddesinin 129a bölümünde, Savunma Bakanı'nın, "Pentagon'da ABD ordusunun işlev ve hazırlığını nasıl etkileyebileceğine dair uygun bir analiz yapılmadığı sürece sivil iş gücünün programlanmış tam zamanlı eş değer seviyelerini azaltamayacağı" belirtiliyor.

Anayasa'da ayrıca, ABD ordusunun hazırlığına yönelik riski azaltmanın maliyetten önce gelmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bu hafta Washington Post'a konuşan kaynaklar, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) üyelerinin 19 Şubat'ta Pentagon'a yaptığı ziyaretin ardından ABD ordusunda görev yapan alt pozisyondaki binlerce sivil çalışanın işten çıkarılmasının muhtemel olduğunu belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu hafta ordudaki üst düzey yetkililere, gelecek 5 yıl için savunma bütçesinden yüzde 8'lik kesinti yapma planlarını 24 Şubat'a kadar geliştirmeleri talimatını vermişti.​​​​​​​

840 milyar dolardan fazla bütçesi olan Savunma Bakanlığının, ABD'nin en büyük federal kurumu olduğu, Pentagon'da çeşitli alanlarda, aralarında gazilerin de bulunduğu 950 bin sivil çalışanın istihdam edildiği belirtiliyor.