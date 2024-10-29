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Pentagon, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 10 bin civarında asker gönderdiğine inanıyor

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Rusya'ya takviye olarak yaklaşık 10 bin asker gönderdiğine inanıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Pentagon, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 10 bin civarında asker gönderdiğine inanıyor
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini değerlendirdi.

Kuzey Kore tarafından Rusya'ya gönderilen askerlerin ülkenin batısına vardığına ilişkin raporlar aldıklarını kaydeden Singh, ABD'nin bu durumdan "oldukça endişeli" olduğunu söyledi.

Singh, "Kuzey Kore'nin, Rusya'nın doğusunda eğitim görmek üzere toplam 10 bin civarında asker gönderdiğine ve bu askerlerin önümüzdeki birkaç hafta içinde Ukrayna yakınlarındaki Rus güçlerine takviye olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu askerlerin Rusya'nın Kursk bölgesine intikal ettiğini doğrulamaktan kaçınan Singh, "Kursk'a doğru ilerliyor olmaları muhtemel. Ama henüz daha fazla ayrıntıya sahip değilim." diye konuştu.

Güney Kore'den "ülkemize tehdit" çıkışı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kabine toplantısında konuşarak söz konusu gelişmeleri "ülkesine tehdit" olarak niteledi.

Yoon, "Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bu yasa dışı askeri işbirliği uluslararası toplum için önemli bir güvenlik tehdididir." çıkışında bulundu.

Herkese teyakkuzda olma çağrısı yapan Yoon, "Tüm olasılıkları iyice değerlendirmeli ve karşı önlemler hazırlamalıyız." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin dahli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan da aynı gün yapılan açıklamada Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3 binden fazla askerin getirildiği ve bu askerlerin bazılarının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiği açıklanmıştı.

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