Pentagon yazışmaları sızdı: Trump, İspanya ve İngiltere'yi cezalandırmak istiyor

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) sızan bir iç yazışma, Donald Trump yönetiminin NATO müttefiklerini cezalandırmak için çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

Buna göre Trump, İran savaşında ABD'ye destek olmadıkları gerekçesiyle İspanya'nın ittifaktan uzaklaştırılmasını ve İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki hak iddiasını tanımaktan vazgeçmeyi değerlendiriyor.

Bu seçenekler bir e-postada dile getirildi. Söz konusu mesaja dair isminin gizli kalması şartıyla bilgi veren ABD'li bir yetkili, İran savaşı sırasında bazı müttefiklerin ABD'ye üs kullanımı ve hava sahası geçiş izni vermeyi reddetmesinin yarattığı rahatsızlığa dikkat çekti.

"Zor" ülkeleri uzaklaştırma girişimi

E-postada değerlendirilen seçeneklerden biri "zor" ülkelerin NATO içindeki önemli veya prestijli görevlerden uzaklaştırılması.

Donald Trump, İran'ın savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından NATO'dan destek istemiş, hiçbir ülke bölgeye asker göndermeye yanaşmayınca ittifaktan çekilebileceklerini söylemişti.

Reuters'a bilgi veren yetkiliye göre, e-postada ABD'nin NATO'dan çekilmesi veya Avrupa'daki Amerikan üslerinin kapatılması gibi öneriler yer almıyor.

Pentagon Basın Sözcüsü Kingsley Wilson, söz konusu e-postaya dair, "ABD, NATO müttefikleri için bunca şey yapmasına rağmen onlar bizim yanımızda değildi. Savaş Bakanlığı, müttefiklerin artık kâğıttan kaplan olmaması için seçenekler sunacaktır. İç değerlendirmelere dair başka yorum yapmayacağız" diye konuştu.

Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştiren Trump, geçtiğimiz haftalarda birkaç kez NATO için "kâğıttan kaplan" demişti.

Trump İspanya'dan rahatsız

DW'nin aktardığına göre, Washington özellikle İspanya'nın tutumundan rahatsız. Madrid'te iş başındaki sosyalist hükümet Amerikan askerlerinin ülkedeki üsleri kullanmasına veya savaş uçaklarının hava sahasından geçmesine izin vermedi. ABD'nin İspanya'da bir deniz, bir de hava üssü bulunuyor.

İspanya, Trump'ın savunma harcamalarının artırılması için NATO üyelerine yaptığı baskıya da direndi ve ittifakın kalanından ayrıştı. Madrid yönetimi, ayrıca AB içinde İsrail'e yönelik en sert eleştiride bulunan ülke konumunda.

E-postaya göre İspanya'nın ittifaktan uzaklaştırılmasının ABD'nin askeri operasyonlarına etkisi sınırlı ancak sembolik önemi büyük olacak. Ancak bunun nasıl gerçekleştirileceği ve kararların oy birliği ile alındığı ittifakta, diğer ülkelerin nasıl ikna edileceği belirsiz.

Falkland Adaları tehdidi

Notta ayrıca, Avrupa'nın elindeki "emperyal topraklara" yönelik ABD desteğinin gözden geçirileceği de ifade ediliyor ve örnek olarak Falkland Adaları gösteriliyor.

İngiltere'nin kontrolündeki ada üzerinde Arjantin hak iddia ediyor. İngiltere ve Arjantin 1982 yılında adalar nedeniyle savaşmış, yaklaşık 650 Arjantin askeri ile 255 İngiliz askeri ölmüştü.

Arjantin'in mevcut Devlet Başkanı Javier Milei, Trump'ın çok yakın bir müttefiki. Trump, libertaryen Milei'yi açık ve güçlü şekilde destekliyor.

Öte yandan ABD Başkanı İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı sık sık eleştiriyor. İran savaşına katılmak istemediği gerekçesiyle Starmer'ı korkaklıkla suçlayan Trump, onun için "Bir Winston Churchill değil" ifadesini kullanmış ve İngiliz uçak gemilerini "oyuncak" diye nitelemişti.