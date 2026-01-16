Pentagon’da ABD–Japonya hattında sert güvenlik mesajı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro’yu Pentagon’da kabul etti. ABD Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, iki bakan ve beraberlerindeki heyetler, toplantı öncesinde Arlington’da bulunan bir askeri tesiste düzenlenen eğitim faaliyetlerine katıldı.

Görüşmede değerlendirmelerde bulunan Hegseth, ABD ile Japonya arasındaki savunma ortaklığının dikkat çekici bir seviyede olduğunu belirtti. Bu yapının korunmasının yanı sıra farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Hegseth, ittifakın bölgesel güvenliğin temel unsurlarından biri olmaya devam ettiğini ifade etti.

Bütçe artışına ABD’den destek

Japonya’nın geçtiğimiz baharda savunma bütçesini artırma yönünde attığı adımı da gündeme getiren Hegseth, söz konusu kararın ABD tarafından son derece önemli bir gelişme olarak görüldüğünü kaydetti. Hegseth, bu yaklaşımın iki ülkenin ulusal çıkarlarını bir araya getirdiğini ve caydırıcılığın korunmasına katkı sağladığını söyledi.

Hegseth ayrıca, ABD ordusu ile Japonya Öz Savunma Kuvvetleri arasında yürütülen gerçekçi eğitim ve tatbikatların caydırıcılığın yeniden güçlenmesinde belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Koizumi Şinciro ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sürdürülmesine yönelik yaklaşımını koruduğunu ifade etti.

Koizumi, Okinawa’yı da kapsayan ve Tayvan yönüne uzanan Nansei Adaları zincirinde askeri varlığın artırılmasına öncelik verilmesi, daha uygulamaya dönük ortak tatbikatların hayata geçirilmesi ve savunma sanayi altyapısının birlikte geliştirilmesi konusunda tarafların görüş birliğine vardığını söyledi.