Pentagon’dan Senato’nun havacılık güvenliği yasasına sert uyarı

Senato’nun oybirliğiyle kabul ettiği ve kamuoyunda “ROTOR Act” olarak anılan tasarı, ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) sisteminin hem sivil hem de askeri hava araçlarında 2031 yılına kadar zorunlu hale getirilmesini öngörüyor. ADS-B sistemi, uçakların konum, hız ve irtifa bilgilerini gerçek zamanlı olarak yayınlamasını sağlayarak hava trafiği kontrolünü ve çarpışma önleme mekanizmalarını güçlendiriyor.

Tasarı, geçen yıl Washington DC hava sahasında bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışması sonucu 67 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından hız kazandı. Söz konusu facia, askeri ve sivil hava trafiğinin aynı hava sahasında nasıl daha güvenli koordine edileceği sorusunu yeniden gündeme taşımıştı. Senato’daki destek, güvenlik önceliğinin siyasi ayrışmaların önüne geçtiğini gösterdi.

Operasyonel güvenlik kaygısı öne çıkıyor

Ancak Pentagon, düzenlemenin mevcut haliyle uygulanmasının ciddi sonuçlar doğurabileceği görüşünde. Savunma Bakanlığı yetkilileri, askeri hava araçlarının konum bilgilerinin sürekli yayınlanmasının hassas görevlerde operasyonel güvenliği zedeleyebileceğini belirtiyor. Özellikle eğitim uçuşları, gizlilik gerektiren görevler ve kritik bölgelerde yürütülen faaliyetlerde bu tür verilerin açığa çıkmasının risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

Bir diğer itiraz noktası ise maliyet. Binlerce askeri hava aracının yeni standartlara uyumlu hale getirilmesi için kapsamlı teknik güncellemeler gerektiği, bunun da savunma bütçesinde ek yük yaratacağı belirtiliyor. Pentagon, maliyet projeksiyonlarının netleştirilmeden yasal zorunluluk getirilmesinin bütçe planlamasını zorlaştıracağını savunuyor.

Temsilciler Meclisi’nde kritik aşama

Tasarı şimdi Temsilciler Meclisi’nin gündemine gelmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki süreçte yasa metninde askeri muafiyetler ya da kademeli geçiş gibi düzenlemeler yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Tartışma, bir yanda kamu güvenliğini artırma hedefi, diğer yanda askeri operasyonların gizliliğini koruma gerekliliği arasında hassas bir denge arayışına işaret ediyor.

Washington’daki bu çekişme, sivil havacılık güvenliğini güçlendirme çabasının savunma stratejileriyle nasıl uyumlandırılacağı sorusunu da yeniden gündeme taşıyor.