  3. Pentagon’un Kirk yorumu yapan personel hakkında soruşturma başlattığı iddia edildi
Pentagon’un Kirk yorumu yapan personel hakkında soruşturma başlattığı iddia edildi

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından çevrim içi platformlarda olumsuz paylaşım yapan yaklaşık 300 çalışan hakkında soruşturma başlattığı öne sürüldü.

The Washington Post gazetesinin incelediği belgelere göre, devam eden soruşturma kapsamında şimdiye kadar bazı personele disiplin cezaları verildi.

Belgelere göre, 30 Eylül itibarıyla aktivist Kirk hakkında sosyal medya platformlarından olumsuz yorum yapan 128 asker hakkında soruşturma yürütülüyor ve bunların çoğu hala inceleme aşamasında bulunuyor.

Soruşturulanlardan 26’sına idari uyarı cezası verilirken, 3'ü hakkında "yargı dışı disiplin cezası" uygulandı, 3 askerin ise ordudan çıkarılma süreci devam ediyor.

Ayrıca 27’si Savunma Bakanlığı çalışanı olmak üzere toplam 158 sivil personel hakkında da inceleme başlatıldı, bu kişilerden 2'si görevden alındı, diğer personel ve yüklenicilerle ilgili süreç ise sürüyor.

Pentagon'un 5 eski çalışanı hakkında da benzer soruşturma yürütülüyor.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell'in, The Washington Post’a yaptığı yazılı açıklamada da "Ülke içinde terör eylemlerini öven kişiler, Amerikan halkına hizmet etmeye layık değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.

