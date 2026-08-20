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Peru'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Peru'nun güney kesimlerinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Peru'da 6,7 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Apurimac bölgesindeki Upahuacho'nun 38 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

Depremin derinliğinin 66,7 kilometre, büyüklüğünün ise 6,7 olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) de depremin büyüklüğünün 7,2 olduğunu bildirdi.

Deprem, Peru'nun güney ve orta kesimlerinde hissedilirken, başkent Lima'da da sarsıntı yaşandı.

Olası can ve mal kayıpları ile hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.​​​​​​​