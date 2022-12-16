Peru'da Castillo'ya önleyici hapis cezası verildi
Hükümeti devirmeye teşebbüs ile suçlanan eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'ya kaçma riskinin yüksek olmasından dolayı 18 ay önleyici hapis cezası verildi.
Peru'da, 7 Aralık'ta Kongre tarafından görevinden azledilen eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, 18 ay önleyici hapis cezasına çarptırıldı.
Peru Yüksek Mahkemesi, "görevi kötüye kullanmak, isyan ve komplo" suçlarından Castillo hakkında 18 ay önleyici hapis cezası kararı verdi.
Yüksek Yargıç Juan Carlos Checkley açıklamasında, Castillo'nun görevinden alındıktan hemen sonra Meksika Büyükelçiliğine sığınma talebinde bulunduğunu hatırlatarak, Castillo'nun kaçma riskinin yüksek olduğunu belirtti.
Çevrim içi yapılan duruşmaya katılmayan Castillo'nun avukatları, müvekkillerine yönelik yürütülen soruşturmanın yasa dışı olduğunu savunarak, suçlamaları kabul etmedi.