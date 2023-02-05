Pervez Müşerref hayatını kaybetti

Pakistan’ın eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dubai'de tedavi gören Müşerref yaşamını yitirdi. Tedavi için gittiği Dubai'de 2016'dan bu yana yaşayan 79 yaşındaki Müşerref, kalp ve karaciğer yetmezliğine yol açan amiloidoz hastalığı ile mücadele ediyordu.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Şahbaz Şerif, Müşerref'in ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Taziyede bulunanlar arasında eski Başbakan Navaz Şerif de yer alıyor. Müşerref, Navaz Şerif'i darbeyle devirerek göreve gelmişti.

Cenazesi özel jetle getirilecek

Müşerref'in ailesi, cenazesinin Pakistan'a getirilmesi için Dubai'deki Konsolosluğa başvurdu. Ravalpindi'deki Pakistan Hava Kuvvetleri Nur Han Üssü'nden kalkacak özel bir jetin, Müşerref'in naaşını getirmek üzere Dubai'ye gideceği belirtiliyor.

Genelkurmay Başkanı olduğu 1999'da darbeyle göreve gelen Müşerref, 2001'de Cumhurbaşkanlığını üstlenmişti. Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Meclise görevden alınması için 2008'de sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında, 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı. Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık 2019’da sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı. Müşerref, hakkındaki idam kararına karşı 16 Aralık 2020'de Anayasa Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunmuştu.