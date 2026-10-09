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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin sorularını yanıtlarken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Rusya’ya yönelik son açıklamalarını değerlendirdi. Zelenskiy’nin kullandığı dili çatışmayı artıran bir yaklaşım olarak nitelendiren Peskov, bu tutumun Kiev yönetiminin barışçıl çözüm arayışına hazır olmadığına işaret ettiğini ileri sürdü.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce dile getirdiği değerlendirmeleri de hatırlatarak, Ukrayna yönetiminin açıklamalarını barış sürecine yönelik isteksizliğin yeni bir göstergesi olarak yorumladı.

“Barış yoluna girmeye hazır değiller”

Kremlin Sözcüsü, Zelenskiy’nin söylemlerinin Ukrayna’nın müzakere ve barış konusunda istekli olmadığı yönündeki değerlendirmelerini güçlendirdiğini belirtti. Peskov, Kiev yönetiminin mevcut yaklaşımının barışçıl çözüm ihtimalini olumsuz etkilediğini savunarak, bu açıklamaların söz konusu tutumun devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

“40 günlük operasyon” açıklamasını hatırlattı

Peskov, Zelenskiy’nin daha önce Rusya’ya yönelik dile getirdiği “40 günlük operasyon” tehdidine de değindi. Bu söylemlerin olumsuz sonuçlarının Ukrayna tarafından hissedilmeye başlandığını öne süren Kremlin Sözcüsü, yaşanan etkilerin yalnızca başkent Kiev ile sınırlı olmadığını belirtti. Peskov’a göre söz konusu gelişmeler Kiev’de yaşayanların yanı sıra diğer kentlerdeki halkı ve Ukrayna’nın sanayi sektörünü de derinden etkiliyor.