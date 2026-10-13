Peskov’dan Avrupa’ya Ukrayna tepkisi: “Savaşın bitmesini engelliyorlar”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'daki çatışmaların çözümüne yönelik diplomasi trafiğini ve Avrupa'nın tutumunu değerlendirdi. Avrupa'nın yapıcı bir yaklaşım sergilemediğini vurgulayan Peskov, Batılı müttefiklerin barışçıl bir çözüm yolu aramak yerine krizin sürmesi için çaba harcadığını ifade etti.

''Avrupalılar savaş partisi gibi hareket ediyor''

Avrupa'nın tutumunu sert bir dille eleştiren Peskov, "Avrupalıların barış yanlısı, yani barışçıl bir çözüm yolu arayan tarafta yer almadığı açıkça görülüyor. Avrupalılar daha ziyade, bu savaşın durmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam eden bir savaş partisi gibi hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

''ABD'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz''

Washington yönetiminin müzakere süreçlerindeki tutumuna değinen Peskov, ABD'li müzakerecilerin çalışmalarının kendileri için çok daha kayda değer olduğunu belirtti. Peskov, "Bu çabaların devam etmesinden dolayı kendilerine müteşekkiriz. Burada amacımız bir bölünme yaratmak değil. Amacımız, barışçıl bir çözüme ulaşılmasını sağlayacak gerçekten etkili önlemler ve sorumluluk sahibi kararlar bulmak" dedi.

Kalıcı barış ve diğer başlıklar

Rusya'nın geçici bir ateşkes değil, kalıcı ve uzun vadeli bir barış istendiğini yineleyen Peskov'un açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar şunlar oldu:

Ukrayna seçimleri: Kiev'in seçimleri yapmayı gerçekten istemesi halinde, Vladimir Putin seçim günü Ukrayna'nın vurulmaması yönünde talimat vermeye hazır. Ancak Volodimir Zelenskiy'in talep ettiği 60 günlük sürenin seçim yapmak için değil; güç toplamak, yaralarını sarmak ve savaşı sürdürmek için olduğu ifade edildi.

Enerji altyapısı ve Kuzey Akım: Enerji altyapılarına yönelik ateşkes konusundaki temaslar sürerken; Kuzey Akım sabotajına ilişkin yargı sürecinde saldırının faillerinin yanı sıra azmettirenlerin de açıkça adlandırılması bekleniyor.