Petrol devi Halliburton Falkland Adaları'ndaki projeden çekildi

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Halliburton, cuma günü yaptığı açıklamayla Sea Lion açık deniz petrol projesine katılmayacağını duyurdu. Şirket ayrıca Falkland Adaları ve çevresinde gerçekleştirilecek hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinde de yer almayacağını bildirdi.

Arjantin’in itirazları etkili oldu

Kararın arka planında Arjantinli federal yetkililerin Halliburton’ın projeye olası katılımına yönelik itirazları bulunuyor. Arjantinli yetkililer, Falkland Adaları çevresindeki faaliyetlerle ilgili mevcut ve önerilen yasal düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Arjantin, Falkland Adaları'nı Malvinas olarak adlandırıyor ve bölge üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Milei’den yeni yasal adım

Halliburton’ın kararı, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin Falkland Adaları konusundaki girişimlerinin ardından geldi. Milei, eylül ayında bölgede faaliyet gösteren şirketlere yaptırım uygulanmasını amaçlayan bir yasa tasarısı sundu. Söz konusu girişimin, Falkland Adaları üzerindeki egemenlik anlaşmazlığı nedeniyle Arjantin ile Birleşik Krallık arasındaki gerilimi artırabileceği belirtiliyor.

Sea Lion projesinde 1,7 milyar varillik rezerv

Falkland Adaları’nın yaklaşık 140 mil kuzeyinde bulunan Sea Lion petrol sahası stratejik bir konuma sahip. Projede tahmini 1,7 milyar varil petrol bulunduğu belirtiliyor. Falkland Adaları Birleşik Krallık'ın kontrolünde bulunurken, Arjantin bölge üzerindeki egemenlik iddiasını sürdürüyor.

Halliburton’ın kararı bölgede yeni gelişme

Halliburton’ın Sea Lion projesinden çekilme kararı, Falkland Adaları çevresindeki petrol ve doğal gaz faaliyetlerinin iki ülke arasındaki egemenlik anlaşmazlığıyla bağlantılı olarak yeniden gündeme gelmesine yol açtı.