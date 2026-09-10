Petrol fırladı, benzinli araç çöktü: Çin'de elektrikli otomobil satışlarında yeni rekor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ortadoğu'da patlak veren İran savaşı, küresel enerji piyasalarında ve otomotiv sektöründe kartların yeniden dağıtılmasına yol açıyor. Çin ana karasında geçen ay satılan 1,54 milyon otomobilin yüzde 65,2’si tamamen elektrikli veya şarj edilebilir hibrit araçlardan oluştu. Bu oran, bir ay önce kaydedilen yüzde 65,1’lik rekor seviyeyi aşarak pazar payında tarihi bir zirveye işaret etti.

Satış paylarındaki eğilim incelendiğinde benzinli otomobil satışlarının geçen ay yıllık bazda yüzde 40 gibi sert bir oranla gerilediği görüldü. Elektrikli araç teslimatlarında ise yüzde 10,1’lik bir düşüş yaşandı. Çinli otomobil üreticilerinin ocak-ağustos döneminde iç pazara teslim ettiği toplam 6,67 milyon elektrikli araç, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,6 düşüşe işaret etse de pazardaki toplam paylarını artırmaya devam etti.

Artan akaryakıt maliyeti benzinli araç kullanımını zorlaştırıyor

İran savaşı sonrasında tırmanan petrol fiyatları, Çin’de tüketicilerin benzinli otomobillerden kaçışını tetikleyen en büyük unsurlardan biri haline geldi. Küresel gösterge olan Brent petrolü varil başına yaklaşık 97 ABD doları seviyesinde işlem görürken, bu fiyat çatışmanın başladığı şubat ayı sonundaki seviyenin yüzde 34 üzerinde kalmaya devam ediyor.

Uzman analizlerine göre petrolün varil fiyatının 90 ABD doları seviyelerinde seyretmesi durumunda, Çin’de benzinli araç kullanan sürücülerin yıllık yakıt maliyeti savaş öncesi döneme kıyasla yaklaşık 2.000 yuan artış gösterecek. Yükselen akaryakıt giderleri, sürücüleri elektrikli alternatiflere yönlendiriyor.

Teşvikler azalsa da altyapı ve teknoloji talebi sürüklüyor

Elektrikli araçların pazardaki payı, Pekin yönetiminin satın alma sübvansiyonlarını ve vergi muafiyetlerini azaltmasına rağmen tırmanışını sürdürdü. Çin ana karasında 100.000 yuan değerindeki bir elektrikli araç için sağlanan devlet desteği 12.000 yuana indirilirken, alıcılara yüzde 5 oranında taşıt alım vergisi getirildi. Buna karşın, son aylarda gelişmiş sürüş destek sistemleri ve yeni teknolojiler içeren yüzlerce elektrikli araç modelinin piyasaya sürülmesi tüketici ilgisini canlı tuttu.

Öte yandan, şarj altyapısındaki hızlı büyüme de dönüşümü destekliyor. Çin’de temmuz sonu itibarıyla kamuya açık elektrikli araç şarj istasyonu sayısı yıllık yüzde 21,3 artışla 5,1 milyona ulaştı. Bireysel tarafta ise ev tipi şarj ünitelerinin sayısı yıllık yüzde 48,8’lik güçlü bir artış kaydederek yaklaşık 18,6 milyon adede yükseldi.