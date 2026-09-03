Petrol fiyatları neden yükseliyor? Bessent Ukrayna saldırılarını gerekçe gösterdi

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin nedenleri arasında Ukrayna’nın Rusya’daki enerji altyapısına yönelik saldırılarını gösterdi. Bessent, ABD’de artan yaşam maliyetine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, dünya genelinde bir enerji şoku yaşandığını ve bunda Ukrayna’daki savaş ile İran’daki çatışmanın etkili olduğunu söyledi.

Rusya’nın enerji tesisleri hedefte

Bessent’e göre Ukrayna’nın Rus enerji tesisleri ve rafineri ürünlerine yönelik insansız hava aracı saldırıları, küresel piyasalarda yakıt arzı üzerinde baskı oluşturuyor. ABD Hazine Bakanı, bu saldırıların enerji fiyatlarında yukarı yönlü baskı yarattığını ifade etti. Ukrayna’nın Rusya’daki enerji altyapısına yönelik saldırıları ise Moskova’nın enerji gelirlerini azaltarak savaşın finansman kapasitesi üzerinde baskı oluşturuyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki kesinti fiyatları etkiledi

Küresel enerji piyasalarındaki sıkışıklığın bir diğer önemli nedeni ise Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığının aksaması oldu. Savaş nedeniyle boğazdan gerçekleştirilen sevkiyatların sekteye uğraması, son altı ay içinde enerji fiyatlarının yükselmesine katkıda bulundu. Petrolün varil fiyatı yaklaşık 100 dolara kadar çıkarken, küresel enflasyon üzerindeki baskı da arttı. Bu hafta çatışmaların yeniden yoğunlaşması petrol fiyatlarının tekrar yükselmesine neden oldu.

Bessent alternatif güzergâhlara dikkat çekti

Bessent, enerji tedarikçileri tarafından alternatif ulaşım güzergâhlarının geliştirilmesi halinde petrol boru hatlarının gelecekte Hürmüz Boğazı’nın önemini azaltabileceğini söyledi. Bu değerlendirme, enerji sevkiyatında deniz yollarına olan bağımlılığın azaltılması ihtimaline işaret etti.

Rusya dizel ihracatını kısıtladı

Ukrayna’nın Rus enerji tesislerine yönelik saldırıları, Moskova’nın dizel ihracatına ilişkin kısıtlamaları ay sonuna kadar uzatmasına da zemin hazırladı. Hürmüz Boğazı’ndan ham petrole kıyasla daha az yakıt taşınmasıyla birlikte küresel arz daha da sıkılaştı. Bu tablo özellikle dizel piyasasında tedarik baskısını artırdı.

ABD’nin dizel ihracatı rekor seviyeye çıktı

Arzdaki açığı karşılamak isteyen ABD’nin dizel ihracatı son dönemde rekor seviyelere ulaştı. Ancak dış satımdaki artış, ülke içindeki stokların gerilemesine yol açtı. Doğu Yakası'ndaki dizel rezervleri kış aylarına girilirken rekor düşük seviyeye indi. ABD’de benzin fiyatları da galon başına 4 doların üzerinde kalırken, yılın bu dönemi için rekor seviyeye ulaştı. Dizel fiyatları ise rekor seviyelere yaklaştı.

Bessent Rusya Maliye Bakanı ile görüştü

Scott Bessent, Kuzey Carolina’nın Asheville kentinde düzenlenen bir toplantı sırasında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile bir araya geldi. Söz konusu görüşme, enerji piyasalarının savaş ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle baskı altında olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Ukrayna’nın saldırıları Moskova’nın gelirlerini de etkiliyor

Rus enerji tesislerine yönelik saldırılar, yalnızca küresel arz üzerindeki etkileriyle değil, Moskova’nın enerji gelirleri açısından da önem taşıyor. Saldırılar, Kremlin’in savaş faaliyetlerini finanse eden enerji gelirlerini azaltıyor. Bu durum Rusya’nın maliyetlerini düşürmesine ve harcama planlarını yeniden düzenlemesine neden oluyor.

Bessent’in açıklamaları, küresel enerji fiyatlarındaki yükselişte Ukrayna’daki savaş ile İran’daki çatışmanın birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.