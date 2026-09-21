Petrol fiyatlarını tetikleyecek gelişme: El Sharara sahasında rekor üretim kaybı

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Küresel petrol piyasaları, Kuzey Afrika'dan gelen kritik kesinti haberiyle yeniden dalgalandı. Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) kontrolündeki dev ham petrol sahasında yaşanan üretim kaybı, küresel arz dengelerine ilişkin endişeleri artırdı.

Dev tesiste üretim kapasitesi geriledi

Ülkenin güneybatısında yer alan ve Libya'nın toplam petrol ihracatında kilit rol oynayan Sharara sahasında, vanaların kısılmasıyla günlük çıkış miktarı ciddi oranda azaldı. Tesis kaynakları, vanalardaki kısıtlamaların ardından günlük üretimin 200 bin varil seviyesine kadar gerilediğini doğruladı.

Piyasalarda arz kaygısı tırmanıyor

Günlük yüz binlerce varil ham petrol sağlayan Sharara sahasındaki bu ani düşüşün, Akdeniz havzasındaki ham petrol tedarik ziraatini doğrudan etkilemesinden korkuluyor. Enerji analistleri, sahada yaşanan kesintilerin uzaması halinde küresel petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir baskı oluşabileceğini vurguluyor.

Sitedeki aksaklığın nedeni araştırılıyor

Söz konusu üretim düşüşünün gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz kapsamlı bir gerekçe açıklanmadı. Ancak bölgedeki lojistik engeller ve teknik bakım ihtiyacının vanaların kapatılmasında etkili olduğu değerlendiriliyor. Sahadaki üretimin yeniden tam kapasiteye ne zaman ulaşacağı belirsizliğini koruyor.