Petrol hırsızlığı girişimi faciaya dönüştü: 43 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya basını, Rivers eyaletine bağlı Okrika Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Okari İskelesi'nde çok sayıda kişinin petrol hırsızlığı yaptığı sırada zehirli gaz sızıntısı yaşandığını ve gazdan etkilenenlerin zehirlendiğini duyurdu. Olayda 43 kişinin yaşamını yitirdiği, baygınlık geçiren bazı kişilerin ise nehre düşerek kaybolduğu bildirildi.

Rivers Eyaleti Polis Sözcüsü Agabe Blessing Karbalo, hayatını kaybeden ve zehirlenen kişilerin petrol hırsızlığı girişiminde bulunduğunu söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.