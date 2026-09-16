Petrol piyasalarında alarm: Libya'da vanalar kapatıldı, üretim durdu

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Libya'da petrol üretimini etkileyen kritik bir gelişme yaşandı. Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Petrol Tesisleri Muhafızlarından bir grubun Hamada-Zaviye ana petrol nakil hattının vanasını kapattığını açıkladı. Vanaların kapatılmasıyla üretim hatlarında basıncın aniden yükseldiği ve bunun sonucunda Hamada ile Tahara petrol sahalarındaki üretimin tamamen durduğu bildirildi.

Petrol üretimi tamamen durdu

NOC tarafından yapılan açıklamada, hattaki vananın kapatılmasının petrol üretim tesislerinde basınç artışına yol açtığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Hamada ve Tahara sahalarında petrol üretimi durduruldu. NOC, vananın kapalı kalmaya devam etmesi durumunda bölgedeki petrol sahalarında "mücbir sebep" ilan etmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu. Kurum ayrıca ilgili makamlara sorumluluk alma ve krizin temel nedenlerini ortadan kaldırma çağrısı yaptı.

Brent petrol 108 dolara yükseldi

Libya'daki gelişme küresel petrol piyasalarına da yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 3 yükselerek 108 dolar seviyesine ulaştı. Orta Doğu'da devam eden gerilim ve çatışmalar da küresel petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki çatışmalar, petrol sevkiyatının önemli güzergâhlarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliği artırıyor.

Suudi Arabistan da Irak'tan geldiğini öne sürdüğü İHA saldırıları nedeniyle Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nı geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

Petrol Tesisleri Muhafızlarının protestoları sürüyor

Libya'daki petrol tesislerinde yaşanan gelişmelerin arka planında protestolar da bulunuyor. Petrol Tesisleri Muhafızlarından bir grup, bir gün önce Zaviye Petrol Rafinerisi'nde maddi koşulların iyileştirilmesi talebiyle protesto düzenledi. Protestocular, rafinerinin giriş kapılarını kepçelerle kapatmıştı.