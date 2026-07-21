Petrol taşıyan gemilerde kriz: Hürmüz'den geçene 6 aylık maaş primi!

Hürmüz Boğazı'nda artan güvenlik riskleri, uluslararası deniz taşımacılığında yeni bir maliyet kalemi oluşturdu. Bloomberg'in haberine göre, petrol taşımacılığı yapan şirketler, mürettebatı bölgede görev almaya ikna edebilmek için maaşların üzerine olağanüstü primler ödemeye başladı.

Güney Kore merkezli Sinokor Group, Suudi Arabistan veya Irak'tan petrol yükleyerek Umman Körfezi'ne yapılacak yaklaşık bir aylık gidiş-dönüş seferini kabul eden denizcilere altı aylık ek maaş teklif etti.

Sektörde faaliyet gösteren bazı diğer şirketler ise yalnızca 30 günlük görev karşılığında 60 günlük ilave maaş ödemesi yapıyor.

Yüksek maaşlar bile yeterli olmuyor

Ticari gemilerde görev yapan kaptanların aylık ücretleri 15 bin dolara kadar çıkarken, alt kademe mürettebatın maaşı yaklaşık 1.500 dolar seviyesinde bulunuyor.

Buna rağmen birçok denizci, can güvenliği endişesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçmeyi kabul etmiyor. Denizcilik kurallarına göre mürettebat, tehlikeli bölgeye gitmek istememesi halinde gemiden ayrılmayı ve yerine başka personel atanmasını talep edebiliyor.

Saldırılar endişeyi büyüttü

Birleşmiş Milletler'in denizcilik kuruluşunun verilerine göre, savaşın şubat ayı sonunda başlamasından bu yana Basra Körfezi ve çevresinde en az 59 ticari gemi saldırıya uğradı. Bu saldırılarda 17 denizci hayatını kaybetti.

Geçen hafta düzenlenen saldırılarda iki denizcinin daha yaşamını yitirmesi ve bir ticari geminin pazartesi günü mürettebat tarafından terk edilmesi, bölgedeki güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Hürmüz geçişleri yavaşlıyor

Dünyanın en büyük süpertanker filolarından birine sahip olan Sinokor Group, başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Suudi Arabistan ve Irak'ın petrol ihracatında önemli rol oynuyor.

Gemi sahipleri Hürmüz Boğazı'ndan yapılan seferlerden milyonlarca dolar gelir elde ederken, savaş riskinin artmasıyla sigorta şirketleri de boğazdan geçişler için çok daha yüksek primler talep ediyor.

Son günlerde Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde belirgin bir yavaşlama gözlenirken, bazı gemilerin güvenlik gerekçesiyle uydu takip sistemlerini kapatarak seyretmesi nedeniyle gerçek geçiş sayısına ilişkin belirsizlik devam ediyor.