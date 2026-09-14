Pezeşkiyan: ABD, dayattığı sorunlar ve kısıtlamalarla toplumsal çöküşe yol açmayı hedefliyor
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Başkent Tahran'daki Çalışma Bakanlığı'nda düzenlenen bir etkinlikte konuşan Pezeşkiyan, "ABD, dayattığı sorunlar ve kısıtlamalar aracılığıyla toplumsal bir çöküşe yol açmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Yurt dışındaki bazı İranlıları Tahran'ın düşmanlarıyla iş birliği yapmakla ve huzursuzluk çıkarmaya çalışmakla suçlayan Pezeşkiyan, "Yurt dışındaki bazı İranlılar, düşmanla aynı safta yer alarak ülke içindeki halkı tahrik etmeye çalışıyor" dedi.