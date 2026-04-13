Pezeşkiyan: ABD, İran halkının haklarına saygı gösterirse anlaşmaya varmanın yolları bulunacak
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “ABD, İran halkının haklarına saygı gösterirse anlaşmaya varmanın yollarının bulunabilecek” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen müzakerelerin sona ermesi ve İran heyetinin ülkeye dönmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Pezeşkiyan, “ABD hükümeti maksimalist yaklaşımdan vazgeçer ve İran halkının haklarına saygı gösterirse, mutlaka anlaşmaya varmanın yolları bulunacaktır” ifadelerini kullandı.