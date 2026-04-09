Pezeşkiyan: İran, Lübnan halkını terk etmeyecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi. Pezeşkiyan, İran'ın Lübnan halkını terk etmeyeceğini dile getirdi.
ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkesin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.
Pezeşkiyan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını “Ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali ve potansiyel anlaşmalara uymama ve aldatmanın tehlikeli bir işareti” olarak nitelendirdi.
Saldırıların devam etmesi halinde diplomatik sürecin anlamını yitireceğini belirten Pezeşkiyan, “Tetikte olmaya devam edeceğiz ve İran asla Lübnanlı kardeşlerini terk etmeyecektir” ifadelerini kullandı.
تجاوز دوباره رژیم صهیونیستی به لبنان نقض آشکار توافق اولیه آتشبس است. این نشانه خطرناکی از فریب و عدم پایبندی به توافقات احتمالی است. تداوم این اقدامات، مذاکره را بیمعنا خواهد کرد. دستهای ما بر ماشه باقی است. ایران هرگز خواهران و برادران لبنانی را تنها نخواهد گذاشت. https://t.co/T3Wy3qBqcE— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 9, 2026