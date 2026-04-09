  Pezeşkiyan: İran, Lübnan halkını terk etmeyecek
Pezeşkiyan: İran, Lübnan halkını terk etmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi. Pezeşkiyan, İran'ın Lübnan halkını terk etmeyeceğini dile getirdi.

Pezeşkiyan: İran, Lübnan halkını terk etmeyecek
ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkesin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.

Pezeşkiyan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını “Ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali ve potansiyel anlaşmalara uymama ve aldatmanın tehlikeli bir işareti” olarak nitelendirdi.

Saldırıların devam etmesi halinde diplomatik sürecin anlamını yitireceğini belirten Pezeşkiyan, “Tetikte olmaya devam edeceğiz ve İran asla Lübnanlı kardeşlerini terk etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Lübnan ateşkesin ayrılmaz bir parçası