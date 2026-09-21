Pezeşkiyan: İran ve Pakistan ihtiyaçlarını bölgenin kapasitesine güvenerek karşılayabilir

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İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan ve Nakvi başkent Tahran’da görüştü.

İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Pezeşkiyan, Nakvi’ye hitaben, “İki ülke ilişkilerine ilişkin süreçleri takip etmenizden mutluluk duyuyoruz ve işbirliğinin tüm alanlarda ciddiyetle devam etmesini umuyoruz. İran ve Pakistan ihtiyaçlarını bölgenin kapasitesine güvenerek karşılayabilir.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ABD’nin faaliyetleri ve baskılarının İslam ülkeleri arasındaki işbirliği zeminini artırdığını ve İran ile Pakistanlı heyetlerin sık sık görüşmesinin bu artan işbirliği zeminini gösterdiğini söyleyerek, her iki ülkenin de bölgenin önemli ülkeleri olduğunu ve insan kaynağı ile zenginlik açısından önemli kaynaklara sahip olduğunu vurguladı.

Nakvi ise, ülkesi ile İran arasındaki ilişkilerin geçmiş dönemlere nazaran en yüksek seviyede olduğunun altını çizerek, ekonomi, siyasi, kültürel ve ilmi alandaki işbirliğinin günden güne artırmaya kararlı olduklarını belirtti.