Pezeşkiyan: İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden ibaret

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Pezeşkiyan, “İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamak tamamen hayalden ibarettir. Diplomaside karşılıklı saygı, savaştan çok daha akıllıca, güvenli ve sürdürülebilirdir. İran, taahhütlerini tutarlı bir şekilde yerine getirmiş ve savaşı önleyebilecek her yolu aramıştır, bizim nezdimizde tüm yollar hala açıktır” ifadelerini kullandı.