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Pezeşkiyan: Lübnan’da kısmı istikrar ve bazı ekonomik açılımlar elde edildi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve konuya ilişkin mutabakat zaptında yer alan maddeye atıfla, "Lübnan’da kısmı istikrar ve bazı ekonomik açılımlar gibi çeşitli alanlarda başarılar elde edilmiştir" dedi.

Haber Merkezi
AA
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Pezeşkiyan: Lübnan’da kısmı istikrar ve bazı ekonomik açılımlar elde edildi
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İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Pezeşkiyan, Hazreti Masume Türbesi Vakfı Başkanı Seyyid Muhammed Saidi ile Kum kentinde görüştü.

Görüşme sırasında Pezeşkiyan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve konuya ilişkin mutabakat zaptında yer alan maddeye atıf yaparak, "Lübnan’da kısmı istikrar ve bazı ekonomik açılımlar gibi çeşitli alanlarda başarılar elde edilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan ayrıca, karşılaşacakları her senaryoya karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyleyerek, ulusal bütünlüğün "düşmanın" hedeflerine ulaşmasındaki en büyük engel olduğunu belirtti.

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