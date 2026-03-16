Pezeşkiyan’dan Avrupa ülkelerine uluslararası hukuk çağrısı



İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ele alındı. Pezeşkiyan, görüşmede ABD ve İsrail’in İran’a yönelik yasa dışı saldırılarının boyutuna değinerek, saldırıların sivil merkezler de dahil olmak üzere farklı hedeflere yönelik devam ettiğini söyledi.

ABD’nin İran’a ait Hark ve Ebu Musa adalarına yönelik saldırılarına değinen Pezeşkiyan, bu saldırıların bazı Körfez ülkelerinin topraklarının kullanılmasıyla gerçekleştirilmesini eleştirdi. Pezeşkiyan, "Bazı Körfez ülkelerinin toprak ve imkanlarının ABD’nin İran’a yönelik saldırıları için kullanılması uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkesine aykırıdır" ifadelerini kullandı.

"Saldırganlara karşı koymakta tereddüt etmeyiz"

Pezeşkiyan, "Milletimiz, devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz hiçbir zaman gerilim ve çatışma peşinde olmamıştır. Ancak saldırganlara karşı koyma ve toprak bütünlüğümüz ile ulusal güvenliğimizi kararlı ve meşru şekilde savunma konusunda hiçbir tereddüdümüz yoktur" dedi.

Avrupa ülkelerine eleştiri

Pezeşkiyan, bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığın İsrail’in düşmanca eylemleri, Gazze ve Lübnan’daki saldırılar ile ABD’nin İran’a karşı yürütülen savaşlara verdiği destekten kaynaklandığını söyledi. Pezeşkiyan, ayrıca bazı Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail’in bölgedeki eylemlerine destek veren yaklaşımını eleştirerek, bu ülkelere uluslararası hukuka ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalınması çağrısında bulundu.

Macron’dan gerilimin azaltılması çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, savaşın sona ermesi ve gerilimin azaltılması gerektiğini vurgulayarak, bölgedeki gerilimin tırmanmasından, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerden ve Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirdi.