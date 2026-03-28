Pezeşkiyan'dan Körfez ülkelerine mesaj: Düşmanlarımızın savaşı topraklarınızdan yürütmesine izin vermeyin

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İran'ın önleyici saldırılar düzenlemediğini defalarca söyledik, ancak altyapımız veya ekonomik merkezlerimiz hedef alınırsa güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Körfez ülkelerine de net bir mesaj ileten Pezeşkiyan, “Bölge ülkelerine sesleniyorum; eğer kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı topraklarınızdan yürütmesine izin vermeyin” değerlendirmesinde bulundu.