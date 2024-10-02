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Pilot, İran'ın füzelerinden kıl payı kurtuldu! Korku dolu o anları kayda aldı

İran'ın İsrail'e yönelik intikam amacıyla fırlattığı füzeler, bir İngiliz hava yolu şirketi pilotu tarafından kaydedildi. Pilot, herhangi bir uyarı yapılmadığını belirterek, ateşlenen füzelerden kıl payı kurtulduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
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Pilot, İran'ın füzelerinden kıl payı kurtuldu! Korku dolu o anları kayda aldı
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İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatının ardından, İran Tel Aviv başta olmak üzere birçok İsrail şehrini 500'den fazla füze ile hedef aldı. İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini aşan hipersonik Fettah füzeleriyle gerçekleştirilen bu saldırı, durumdan habersiz bir pilotu şaşkına uğrattı.

İşte pilotun kaydettiği o anlar

Füzelerden kıl payı kurtuldu

İngiliz hava yolu şirketine ait British Airways ile Dubai'ye uçan pilot, kıl payı kurtulduğu füzelerin ateşlenme anını kameraya aldı. Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan pilot, hava trafik kontrolden hiçbir uyarı gelmediğini söyledi.

Öte yandan balistik füzelerin fırlatılmasının ilk dalgası İran'ın başkenti Tahran ve İran'ın ortasında yer alan Isfahan kentinden gerçekleşti. İkinci dalga ise İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinden yapıldı.

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