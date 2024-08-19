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Pilotu bayılan uçak acil iniş yaptı

Polonya'da Varşova-Larnaka seferini yapan Wizzair'e ait, içinde 225 yolcunun bulunduğu uçak, pilotun bayılmasının ardından Varşova Chopin Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Haber Merkezi
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Pilotu bayılan uçak acil iniş yaptı
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Polonya'nın başkenti Varşova'dan Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrine gitmek üzere Varşova Chopin Havalimanı'ndan havalanan Airbus A321 tipi uçakta pilot baygınlık geçirdi.

Uçak acil iniş yaptı

Wizzair firmasına bağlı 225 yolcunun bulunduğu uçağın pilotunun bayılmasının ardından diğer pilot durumu derhal kuleye bildirirken, uçağın acil olarak Varşova'ya dönmesine karar verildi.

Yerel saatle 07.00 sıralarında Varşova Chopin Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş gerçekleştiren yolcu uçağının bayılan pilotu sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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