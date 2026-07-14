Pilotun gökyüzündeki mesajı olay oldu: Uçakla 'sıkıldım' yazdı

İngiltere'de bir havayolu pilotu, gerçekleştirdiği test uçuşu sırasında uçuş rotasını kullanarak gökyüzüne "I'm bored" (Sıkıldım) yazdı. İngiltere ile Galler sınırındaki bölgede oluşturulan sıra dışı rota, uçuş takip platformu Flightradar24 tarafından kaydedildi.

Flightradar24 verilerine göre Ravenair'e ait uçakla gerçekleştirilen test uçuşu yaklaşık iki saat sürdü. Pilotun, "I'm bored" (sıkıldım) yazısını oluşturabilmek için yaklaşık 20 dakika boyunca art arda keskin manevralar yaptığı belirtildi.

Ravenair'den yapılan açıklamada, 20'li yaşlardaki pilot hakkında herhangi bir disiplin işlemi uygulanmadığı ifade edildi.

Şirketin Operasyon Müdürü Wayne Barrett ise genç pilotun uçuş yeteneğini övdü. Barrett, "Parçası değiştirilen uçakları, tüm sistemlerin sorunsuz çalıştığından emin olmak için test uçuşuna çıkarıyoruz. Bu uçuşta da herhangi bir teknik sorun tespit edilmedi. Uçak güvenli şekilde hangara döndü, pilot ise bugün izinli." açıklamasında bulundu.