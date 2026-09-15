Pirinç piyasasında Türkiye sürprizi: Hindistan’dan sevkiyatlar katlandı

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Hindistan’ın pirinç ticaretinde Türkiye’nin payı dikkat çekici biçimde yükseldi. Türkiye’ye gönderilen basmati pirinci miktarı iki katına ulaşırken, Ürdün’e yapılan toplam pirinç sevkiyatında da yaklaşık sekiz katlık artış görüldü.

Türkiye’nin payında dikkat çeken yükseliş

Hindistan’ın pirinç ihracatında Türkiye son dönemde öne çıkan ülkelerden biri oldu. Sektörden elde edilen verilere göre Türkiye’ye gerçekleştirilen basmati pirinci sevkiyatı önceki döneme kıyasla iki kat arttı. Ürdün cephesinde ise artış daha yüksek seviyeye ulaştı. Bu ülkeye gönderilen toplam pirinç miktarında yaklaşık sekiz kat yükseliş yaşandı.

Büyük ithalatçı olmayan ülkeler öne çıktı

Türkiye ve Ürdün, küresel ölçekte pirinç ithalatının en yoğun olduğu ülkeler arasında bulunmuyor. Buna rağmen iki pazara yönelik ihracatta yaşanan hızlı yükseliş, Hindistan’daki pirinç sektörü açısından dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı.

Sektör temsilcileri, yaşanan değişimi ekim ayında gerçekleştirilecek Bharat Uluslararası Pirinç Konferansı’nda gündeme taşımaya hazırlanıyor.

İran hattındaki değişim ticareti etkiledi

Hindistan’ın pirinç ihracatındaki yeni yönelimde İran’la ticarette yaşanan sorunların da etkili olduğu belirtiliyor. İran’a yönelik Hindistan ihracatının önemli ölçüde azalması, pirinç ticaretinde farklı bölgesel güzergâhların kullanılmasının önünü açtı. Türkiye’ye yapılan basmati pirinci sevkiyatındaki artışın ne kadarının doğrudan iç tüketimdeki değişimden kaynaklandığı konusunda ise herhangi bir oran verilmedi.

Hindistan 170’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor

Hindistan’ın pirinç ihracatı dünya genelinde 170’ten fazla ülkeye ulaşıyor. Geleneksel olarak büyük alıcılar ön plana çıkarken, Türkiye ve Ürdün gibi pazarlarda görülen hızlı büyüme, ihracat haritasındaki değişimin dikkat çeken örnekleri arasında yer alıyor.

Gözler ekim ayındaki konferansta

Bharat Uluslararası Pirinç Konferansı 2026, 23-25 Ekim tarihlerinde Yeni Delhi’de düzenlenecek.Türkiye ve Ürdün’e yönelik ihracat artışının da konferansta sektörün önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.