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Piriti ‘altın’ sanıp zenginlik hayaliyle Fırat kıyısına koştular!

Suriye’nin Rakka kentinde, söylentilere kanan köylüler “altın bulma” umuduyla nehri kazmaya başladı. Köylülerin altın araması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Haber Merkezi
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Piriti ‘altın’ sanıp zenginlik hayaliyle Fırat kıyısına koştular!
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Suriye'nin Rakka şehrinin El Buhamid köyünde bazı gençlerin Fırat Nehri kıyısında "altın araması” sosyal medyada gündem oldu.

Fırat Nehri kıyısında altın aradılar

Baladi News'in haberine göre, Rakka'nın El Buhamid köyündeki bazı gençler “söylentiye inanarak" zengin olma ümidiyle Fırat Nehri kıyısında altın bulmaya çalıştı.

Piriti ‘altın’ sanıp zenginlik hayaliyle Fırat kıyısına koştular! - Resim : 1

Altın söylentisi yayıldı

Köyün ileri gelenlerinden Muhammed Ebu Salih el-Tıyavi, köylerinde Fırat kıyısında altın parçaları bulunduğuna dair söylentilerin yayılması üzerine bazı köylülerin nehir kıyısında rastgele arama yapmaya başladığını ifade etti.

Altın değil pirit çıktı

Ancak incelemeler sonucunda, altın sanılan maddenin aslında "pirit" ya da bilinen adıyla "yaldızlı altın" olduğu ortaya çıktı.

Fırat Nehri’nin su seviyesinin düşmesi, pirit içeren kaya oluşumlarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

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