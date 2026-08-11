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Piste ilerleyen özel jete böyle çarptı: Araç hiç fren yapmadı!

İtalya'nın Milano kentindeki Linate Havalimanı'nda yer hizmetleri şirketine ait bir araç, kalkışa hazırlanan özel jetin burun kısmına çarptı. Kazada uçaktaki yolcular ve mürettebat ile 54 yaşındaki kadın sürücü yara almazken, havalimanı operasyonları yaklaşık 40 dakika durduruldu.

Haber Merkezi
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Piste ilerleyen özel jete böyle çarptı: Araç hiç fren yapmadı!
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İtalya'nın Milano kentinde bulunan Linate Havalimanı'nda 10 Ağustos Pazartesi günü saat 11:20 sularında pistte bir kaza meydana geldi.

Genel havacılık için ayrılan alanda, yer hizmetleri şirketine ait beyaz renkli bir araç, kalkış pistine doğru ilerleyen Hawker Beechcraft 400A tipi özel jetin burun kısmına çarptı.

Piste ilerleyen özel jete böyle çarptı: Araç hiç fren yapmadı! - Resim : 1

Kazada uçağın mürettebatı, yolcuları veya aracı kullanan 54 yaşındaki kadın operatör yara almadı. Olay sonrası şoka giren sürücüye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Piste ilerleyen özel jete böyle çarptı: Araç hiç fren yapmadı! - Resim : 2

İtfaiye ve acil durum araçlarının bölgeyi güvenli hale getirmesinin ardından, yaklaşık 40 dakika boyunca durdurulan havalimanı operasyonları yeniden başlatıldı.

Piste ilerleyen özel jete böyle çarptı: Araç hiç fren yapmadı! - Resim : 3

Bu süre zarfında iniş yapması planlanan iki uçak tedbir amacıyla Bergamo'daki Orio al Serio ve Milano Malpensa havalimanlarına yönlendirildi.

Piste ilerleyen özel jete böyle çarptı: Araç hiç fren yapmadı! - Resim : 4

Araç fren yapmadı

Yetkililerin kazanın oluş şekline ilişkin başlattığı inceleme devam ediyor.

Uçağın burun konisi dışında ciddi bir hasar almadığı raporlanırken, soruşturmayı yürüten yetkililer güvenlik kamerası kayıtlarına dikkat çekerek durumu şu sözlerle özetledi:

"Görüntülerde aracın uçağa yaklaşırken hiçbir şekilde fren yapmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, sürücünün direksiyon başında anlık bir rahatsızlık geçirmiş olabileceği veya ciddi bir dikkat dağınıklığı yaşadığı ihtimalini merkeze almaktadır."

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