Piste ilerleyen özel jete böyle çarptı: Araç hiç fren yapmadı!

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İtalya'nın Milano kentinde bulunan Linate Havalimanı'nda 10 Ağustos Pazartesi günü saat 11:20 sularında pistte bir kaza meydana geldi.

Genel havacılık için ayrılan alanda, yer hizmetleri şirketine ait beyaz renkli bir araç, kalkış pistine doğru ilerleyen Hawker Beechcraft 400A tipi özel jetin burun kısmına çarptı.

Kazada uçağın mürettebatı, yolcuları veya aracı kullanan 54 yaşındaki kadın operatör yara almadı. Olay sonrası şoka giren sürücüye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

İtfaiye ve acil durum araçlarının bölgeyi güvenli hale getirmesinin ardından, yaklaşık 40 dakika boyunca durdurulan havalimanı operasyonları yeniden başlatıldı.

Bu süre zarfında iniş yapması planlanan iki uçak tedbir amacıyla Bergamo'daki Orio al Serio ve Milano Malpensa havalimanlarına yönlendirildi.

Araç fren yapmadı

Yetkililerin kazanın oluş şekline ilişkin başlattığı inceleme devam ediyor.

Uçağın burun konisi dışında ciddi bir hasar almadığı raporlanırken, soruşturmayı yürüten yetkililer güvenlik kamerası kayıtlarına dikkat çekerek durumu şu sözlerle özetledi:

"Görüntülerde aracın uçağa yaklaşırken hiçbir şekilde fren yapmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, sürücünün direksiyon başında anlık bir rahatsızlık geçirmiş olabileceği veya ciddi bir dikkat dağınıklığı yaşadığı ihtimalini merkeze almaktadır."