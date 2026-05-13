Piste kaçak girdi, Airbus çarptı, hayatını kaybetti! İşte kaza anı (Video)
Frontier Airlines’a ait Airbus A321 tipi uçak, kalkış sırasında pistte yürüyen bir kişiye çarptı. Hayatını kaybeden kişinin çok sayıda suç kaydı olan Micheal Mott olduğu tespit edildi. Uçaktaki 231 kişi tahliye edilirken, olayda 12 kişi hafif yaralandı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
8 Mayıs Cuma gecesi Denver Uluslararası Havalimanı’nda 17L pistinde yaşanan olayda, güvenlik çitini aşan Michael Mott'a piste girdikten sadece 2 dakika sonra yüksek hızdaki Airbus A321 uçağı çarptı.
Termal görüntülerde kişinin uçağa doğru sakin adımlarla yürüdüğü net şekilde tespit edildi.
Çarpma sonucu motorda yangın çıkarken pilotlar kalkışı iptal etti.
12 kişi yaralandı
Uçaktaki 231 kişi acil tahliye edilirken, olayda 12 kişi hafif yaralandı.
ABD’li yetkililerin otopsi ve olay yeri inceleme ekiplerinin raporu doğrultusunda piste girerek uçağın çarpması sonucu hayatını kaybeden Michael Mott’un aprona kaçak yolla girdiği ortaya çıktı.
Michael Mott'un çok sayıda sabıkası olduğu da tespit edildi