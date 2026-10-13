'Piyangoyu kazandım' şakası gerçeğe dönüştü, 1 milyon sterlinin sahibi oldu

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Peterborough yakınlarındaki Whittlesey'de yaşayan 36 yaşındaki Charlotte Peart, eşi Daniel'a bir kazı-kazan kartından 250.000 sterlin kazandıklarını söyledikten sonra aslında onunla şaka yaptığını açıkladı.

Ancak bundan sadece iki hafta sonra, Peterborough yakınlarındaki Whittlesey'den çift, hayatlarını değiştiren bir miktarda para kazandıklarını öğrendi.

Coğrafi konum, çiftin şansında rol oynamış olabilir; çünkü Peterborough, National Lottery tarafından İngiltere'deki en şanslı 10 konum arasında gösterildi.

İngiltere'deki en şanslı 10 konum

Cambridgeshire kenti listede dokuzuncu sırada yer alıyor ve National Lottery'nin 1994'teki kuruluşundan bu yana 142 milyoner çıkardı.

Birmingham, 234 milyonerle listenin başında yer alırken, onu 202 milyonerle Belfast ve 178 milyonerle Glasgow takip ediyor. Manchester da son üç yılda 30 milyonerle şehirler sıralamasında zirvede yer alarak son dönemde kazananların merkezlerinden biri oldu.

Peart, şanslı biletini 2018 yılında, 28 yaşındayken satın aldı. Loto hesabında kalan 1,50 sterlinlik küsuratla, daha önce hiç oynamadığı Lotto Hotpicks oyununa katıldı.

Peart, The Independent'a yaptığı açıklamada, ikramiyeyi gerçek kazançlarından ziyade bir reklam sandığını belirterek, "Ertesi sabah e-postamı kontrol ettim ve 'Tebrikler, bir ödül kazandınız' yazıyordu.

Bir çekiliş hakkı veya benzeri bir şey kazandığımı düşündüm. Ancak hesabıma giriş yaptığımda çok daha fazla rakam karşıma çıktı" dedi.

Peart, "Henüz uyanmıştım, bu yüzden tam olarak ayık değildim ve doğru okumadığımı düşündüm. Bu yüzden işte olan eşimi aradım" diye ekledi.

Ancak birkaç hafta önceki şakası nedeniyle Peart, gerçek olduğuna inanmak için hesabına kendi girmek zorunda kaldı.

Peart, "Telefonda onayladıklarında sevinçten havalara uçtuk; hemen birbirimizin kollarımıza koşup ağladık" ifadelerini kullandı.

1 milyon sterlinlik tutar hesaplarına yattıktan sonra beş kişilik aileleri için uygun bir ev aramaya başladılar, Lapland'e lüks bir tatil yaptılar ve çocuklarına üç adet hoverboard dahil özel yılbaşı hediyeleri aldılar.