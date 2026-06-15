Piyasalar coştu, uzmanlar temkinli: Hürmüz’de normale dönüş aylar sürebilir

ABD-İran arasındaki gerginliği bittiğine yönelik açıklamalarla Hürmüz Boğazı’nda yeniden normalleşmeye yönelik beklentiler, petrol ve doğalgaz tarafında coşkuya neden olsa da uzmanlar “normale dönüşün” aylar sürebileceği konusunda uyarıyor.

Anlaşmanın, arzdaki daralmayı ve fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı hafifletmesi beklenirken, gemi sahipleri, sigorta şirketleri ve rafineriler arasında güvenin yeniden tesis edilmesinin daha uzun süreceğini öngörüyor.

Analistler, birçok alıcının alternatif tedarik kaynakları ve rotalar bularak aylardır yaşanan aksaklığa şimdiden uyum sağladığını belirtiyor. Bu da savaş öncesi duruma doğrudan bir dönüş olmayacağı anlamına geliyor.

“Hürmüz’ün açılması ile ticaretin normale dönmesi farklı”

Karobaar Capital Yatırım Direktörü Haris Khurshid, “Piyasa, yeniden açılmayı bir düğmeyi çevirmek gibi görme eğiliminde, ancak gerçekte bu daha çok bir süreç. Fiziksel akışlar hızlı bir şekilde yeniden başlayabilir. Güven ise genellikle öyle olmaz” yorumunu yaptı. Boğazın yeniden açılması ile ticaret akışlarının normale dönmesinin iki farklı şey olduğunu ekleyen Khurshid, birçok alıcının aylarca alternatif rotalar, tedarikçiler ve stoklar bulmak için uğraştığını ve boğazın yeniden açılmasının hemen ardından buraya dönmeyebileceklerini belirtti.

“Hasar bir gecede telafi edilemez”

Phillip Nova Analisti Priyanka Sachdeva, “Çatışma sona ermiş ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol akışı kademeli olarak normale dönüyor olsa da halihazırda meydana gelen hasar bir gecede telafi edilemez. Bu, sadece petrol altyapısına verilen fiziksel hasarı değil, aynı zamanda aylarca yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya kalan petrol ithalatçısı ekonomilerin maruz kaldığı ekonomik zorluğu da içeriyor” dedi.

“Piyasa, Hürmüz’ün açılmasına olumlu tepki verdi”

Saxo Markets’ın Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, “Piyasa Hürmüz’ün açılmasına ilişkin manşetlere olumlu tepki verse de operasyonel gerçeklik muhtemelen daha karmaşık olacaktır. Mayın temizleme, sigorta maliyetleri, liman tıkanıklığı ve jeopolitik engellerin riski, varil fiyatlarının manşetlerin öngördüğünden daha yavaş hareket etmesine neden olabilir” görüşünü aktardı.