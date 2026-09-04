Fed faiz indirecek mi, artıracak mı? İşte masadaki ihtimaller

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ABD ekonomisinde faiz politikası üzerinden Beyaz Saray ve Federal Rezerv (Fed) arasındaki görüş ayrılığı derinleşiyor. Trump yönetiminin faiz oranlarını düşürme talebine karşı Fed yetkililerinden farklı sesler yükseliyor. Piyasaların kaderini belirleyecek faiz kararı öncesinde küresel finans dünyasında gözler 16 Eylül’e çevrilmiş durumda.

Beyaz Saray’dan Fed’e Açık İndirim Çağrısı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında faiz politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vance, “Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerektiğine inanıyoruz. Enflasyon rakamlarına bakarsanız, bunun Federal Rezerv için uygun ve sorumlu bir adım olduğuna oldukça emin hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin faizleri düşük tutmak adına yoğun çaba harcadığını vurgulayan Vance, "Trump yönetimi faiz oranlarını düşük tutmaya çalışmak için birçok şey yapıyor. Ancak Federal Rezerv'den biraz yardım almak güzel olurdu" diyerek merkez bankasına çağrıda bulundu.

Fed Cephesinde Farklı Mesajlar: İndirim mi, Artış mı?

Beyaz Saray’ın indirim talebine karşılık Fed yönetimi içinden farklı sinyaller geliyor. Fed üyesi Christopher Waller yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon verilerinde bir sürpriz yaşanmaması halinde merkez bankasının Eylül toplantısında faiz oranlarını sabit tutmaya meyilli olduğunu belirtti.

Buna karşın Fed Başkanı Kevin Warsh ise geçen hafta Jackson Hole'de gerçekleştirdiği ilk konuşmasında daha şahin bir tutum sergiledi. Finansal koşulların sıkı olmadığını ve enflasyonda anlamlı bir iyileşme gözlenmediğini ifade eden Warsh, faiz artışından yana bir mesaj verdi.

Kritik Karar 16 Eylül’de Açıklanacak

Fed’in faiz kararını belirleyeceği toplantı 16 Eylül'de gerçekleştirilecek. Dev toplantının ardından merakla beklenen karar, Türkiye saati ile 21.00'de kamuoyuna duyurulacak. Yönetimin indirim baskısına rağmen piyasa beklentileri ise yüzde 66,7 oranında bir faiz artışı yapılacağı yönünde ağırlık kazanıyor.