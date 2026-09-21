Piyasalarda bu hafta ne bekleniyor? İşte öne çıkan 5 ana gündem maddesi

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Küresel finans piyasaları, hem siyasi diplomasi hem de ekonomik veriler açısından hareketli bir haftaya giriyor. Yatırımcıların radarındaki başlıca konular liderler arası temaslar, teknoloji dünyasının dev buluşmaları ve makroekonomik göstergeler olarak öne çıkıyor.

1. Trump-Xi görüşmesi odakta

Piyasaların en çok odaklandığı başlıkların başında ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki olası temas ve görüşmeler geliyor. İki süper güç arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerin seyri, küresel varlık fiyatlamalarında belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

2. Zuckerberg yapay zeka tartışmalarının gölgesinde sahnede

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, teknoloji dünyasında yapay zekaya yönelik artan endişelerin ve güvenlik tartışmalarının gölgesinde düzenlenecek Meta konferansında konuşma yapacak. Şirketin yapay zeka stratejileri ve geleceğe dönük teknoloji yatırımları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

3. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

Dünya liderlerini New York’ta bir araya getiren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, uluslararası diplomasi ve jeopolitik gelişmeler açısından haftanın en kritik başlıklarından birini oluşturuyor. Liderlerin vereceği mesajlar ve ikili görüşmeler küresel risk algısını etkileyebilir.

4. ABD ön PMI verileri açıklanacak

Ekonomik aktivitenin gidişatına dair en güncel öncü göstergelerden olan ABD ön Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri piyasaların gündeminde yer alıyor. İmalat ve hizmet sektörlerindeki büyüme dinamikleri, ekonomik canlılığa ilişkin sinyaller verecek.

5. Costco ve dev şirketlerin finansal sonuçları

Şirket bilançoları tarafında ise özellikle perakende devi Costco’nun açıklayacağı finansal sonuçlar öne çıkıyor. Tüketici harcamalarının durumunu ve perakende sektörünün gidişatını yansıtan bu veriler, hisse senedi piyasalarında yakından izlenecek.