Pizza endeksi yine çalıştı: Venezuela saldırısı öncesi Pentagon çevresinde siparişler patladı

ABD’de yıllardır bir “komplo teorisi” olarak da olsa izlenen ve zaman zaman “şaşırtıcı şekilde isabetli” sonuçlar veren “Pentagon Pizza Endeksi” bir kez daha haklı çıktı.

Pentagon çevresinde bulunan pizzacılardaki sipariş yoğunluğu kısa sürede olağan seviyelerin çok üzerine çıktı. Bu artışın ardından Venezuela saldırıları geldi.

Yüzde 770 arttı

Sosyal medyada paylaşılan verilerde, özellikle Pentagon’a yakın Papa John’s şubesinde siparişlerin normalin yüzde 770 üzerine çıktığı görüldü. Domino’s, Pizzato Pizza ve District Pizza Palace gibi zincirlerde de “alışılmadık derecede yoğun” saatler yaşandığı dikkat çekti.

Paylaşılan görsellerde, sipariş artışına vurgu yapılırken, bu hareketlilik kısa sürede jeopolitik tartışmaları da beraberinde getirdi.

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️PENTAGON PIZZA INDEX SUDDENLY SKYROCKETING!! 770% ABOVE NORMAL AT PAPA JOHNS NEAR THE PENTAGON!! pic.twitter.com/br9XUI28GV — NYPrepper (@nyprepper1) January 3, 2026

Saldırılar başladı

Göstergelerdeki artış dikkat çekerken, bir süredir gerilimin arttığı ABD-Venezuela hattında saldırıların başladığı haberleri geldi.

ABD, Venezuela’nın başkenti Karakas’a saldırılar düzenlediği görüntüleri sosyal medyada yayılırken, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Karakas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı" ifadelerini kullandı.

ABD medyası, Trump’ın saldırı emri verdiğini belirtirken, Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Maduro ve eşinin birlikte yakalandığını açıkladı.

Dikkat çekici gösterge

Pentagon Pizza Endeksi, resmî bir veri seti olmasa da geçmişte ABD’nin askerî operasyonları ve kriz dönemleri öncesinde Pentagon çevresindeki pizza restoranlarında özellikle geç saatlerde yaşanan yoğunlukla gündeme gelmişti.

Savunma Bakanlığı personelinin uzun mesailer sırasında dışarıdan yoğun şekilde yemek siparişi vermesi, bu endeksin doğmasına neden oldu.

Soğuk Savaş döneminden bu yana çeşitli krizlerde “öncü sinyal” verdiği iddia edilen pizza siparişleri, özellikle sosyal medya çağında anlık haritalar ve yoğunluk analizleriyle daha yakından takip ediliyor.

Pizza endeksi, tek başına bir kanıt olmadığı gibi jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemlerde ilginç bir yan gösterge olarak izlenebiliyor.