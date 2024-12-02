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PKK/YPG Halep'in kuzeydoğusundan çekiliyor

Suriye'deki son gelişmelerin ardından PKK/YPG'nin Halep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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PKK/YPG Halep'in kuzeydoğusundan çekiliyor
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Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçılar, çarşamba günü Beşar Esad güçlerine karşı başlattığı saldırıların ardından Halep'i kontrol altına aldı.

Halep PKK/PYD'den temizleniyor

Reuters'ın aktardığına göre Halep neredeyse tamamen muhaliflerin kontrolüne geçti.

Örgütün kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başlamasıyla birlikte Halep, PKK/YPG'den temizlenmeye başladı.

Muhalif lider Hadi el-Bahri yaptığı açıklamada, “Rejim, Birleşmiş Milletler sürecine ve siyasi geçişe bağlı kalana kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.

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