Plajda 'havlu rezervi' davası: 900 Euro tazminat kazandı

2024 yılında ailesiyle birlikte Yunanistan'ın İstanköy (Kos) adasına tatile giden ve ismi açıklanmayan turist, her sabah 06.00'da uyanmasına rağmen şezlong bulabilmek için günde 20 dakika harcadığını belirtti.

BBC'de yer alan habere göre şezlongların sürekli rezerve edilmesi nedeniyle kullanılamaz halde olduğunu savunan adam, bu sisteme izin verdiği gerekçesiyle tur operatörüne dava açtı.

Hannover Bölge Mahkemesi'ndeki hakimler, dört kişilik ailenin paket tatilinin "kusurlu" olduğuna hükmederek daha yüksek bir iade almaları gerektiğine karar verdi.

Havlu yasağı uygulanmadı

İstanköy'deki tatil için toplam 7 bin 186 Euro ödeyen turist, mahkemedeki savunmasında tur operatörünün oteldeki havluyla yer kapma yasağını uygulamadığını ve bu durumu sürdüren misafirlerle iletişime geçmediğini ifade etti.

Aile, sabahın erken saatlerinde bile yer bulamadıklarını, bu nedenle çocuklarının yerde yatmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Tur operatörü başlangıçta 350 Euro'luk bir iade yapsa da, mahkeme bu miktarın 986,70 Euro'ya çıkarılmasına karar verdi.

"Makul bir düzenleme şart"

Hakimler, seyahat şirketinin oteli bizzat işletmediğini ve her müşteriye her an bir şezlong garanti edemeyeceğini kabul etti.

Ancak operatörün, misafir sayısı ile şezlong oranı arasında "makul" bir dengeyi garanti edecek organizasyonel bir yapıyı sağlama yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Tatil beldelerinde sıkça rastlanan "şezlong savaşları" son yıllarda sosyal medyanın da gündeminde.

Geçtiğimiz yıl Tenerife'de bazı tatilcilerin yer kapmak için geceyi şezlonglarda geçirdiği görüntüler paylaşılmıştı.

Bazı tur şirketleri bu durumu engellemek için ek ücret karşılığında şezlong rezervasyonu seçeneği sunarken, İspanya'nın bazı bölgelerinde yer tutup saatlerce gelmeyenlere 250 Euro'ya varan cezalar uygulanıyor.