Polis 83 şişe şarabın peşinde: Değeri 50 milyon lira

Geçen hafta Paris polisi şehrin ünlü restoranı La Tour d'Argent'ın mahzenindeki 83 şişe nadir şarabın kaybolduğuna dair ihbar adlı. Yapılan incelemenin ardından Paris Savcılığı, çalınan şarabın değerinin 1.5 milyon Euro değerinde olduğunu açıkladı.

Fransız Le Parisien gazetesi, 442 yıllık restorana zorla girildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtirken, işletmenin 2022 ilkbaharı ile 2023 sonbaharı arasında tadilat nedeniyle kapalı olduğunu yazdı.

Milyonluk şaraplar daha önce de çalındı

Bu ölçekte bir şarap hırsızlığı daha önce de yaşandı. 2011 yılında soyguncular Londra'daki bir şarap mahzeninden 1 milyon İngiliz Sterlini değerinde 400 kasa şarap çalarken alarmı ve güvenlik kameralarını devre dışı bırakmışlardı. 2021’de İspanya'nın Cáceres kentindeki bir otel ve restoranın sahipleri, mahzenlerinden 1,6 milyon Euro (yaklaşık 53 milyon TL) değerinde 45 şişe şarabın kaybolduğunu ve bunların arasında 350 bin Euro değerinde bir şişenin de bulunduğunu bildirmişti.

La Tour d'Argent'ten çalınan şaraplar arasında dünyanın en pahalı şarap tesislerinden biri olan Domaine de la Romanée-Conti'nin şaraplarının da bulunduğu ifade edildi. La Tour d'Argent yetkilileri hırsızlıkla ilgili yorum yapdı.