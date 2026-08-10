Polis denizde 'hayalet gemi' buldu: İçinden 30 kedi çıktı!

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Tacoma Polis Teşkilatı'na (TPD) göre, sıra dışı olay yerel saatle perşembe sabahı Owen Beach açıklarında meydana geldi. Polis departmanının Deniz Hizmetleri Birimi'ne, Commencement Körfezi'nde terk edilmiş bir teknenin bulunduğu ihbarı yapıldı.

Tekneye ulaşan ekipler içeride beklenmedik bir manzarayla karşılaştı: Güvertede ve teknenin farklı bölümlerinde dolaşan 30'dan fazla kedi vardı ancak sahiplerinden hiçbir iz yoktu.

Polis: 'Studio Ghibli filmi gibiydi'

Tacoma Polis Teşkilatı Sözcüsü John Correa, gördükleri manzarayı Japon animasyon stüdyosu Studio Ghibli'nin filmlerine benzetti.

The News Tribune'e konuşan Correa, "Bunu tarif etmenin en iyi yolu, bir Studio Ghibli filmi gibi görünmesi. Sanki tekne onlarındı; hepsi dışarı çıkmış, teknenin üzerinde dolaşıyordu," dedi.

Yetkililere göre tekne bulunduğu sırada demirli durumdaydı. Ancak teknenin bölgeye nasıl geldiği, ne kadar süredir orada bulunduğu ve sahibinin nereye gittiği henüz bilinmiyor.

Kedileri kurtarmak için arama emri çıkarıldı

Teknenin hâlâ özel mülkiyet kapsamında olması nedeniyle hayvan kontrol ekipleri doğrudan tekneye girerek kedileri alamadı.

Tacoma Belediyesi Hayvan Kontrol Birimi bunun üzerine tekneye girilmesi ve hayvanların kurtarılması için arama emri talep etti. Mahkemenin talebi kabul etmesinin ardından ekipler cuma sabahı Deniz Hizmetleri Birimi'yle birlikte tekneye çıktı.

Teknenin sahibi bulunmaya çalışılıyor

Polisin Deniz Hizmetleri Birimi teknenin sahibine ait kimlik ve iletişim bilgilerine ulaşmayı başardı ancak söz konusu kişiye henüz ulaşılamadı.

Polis şu ana kadar olayla bağlantılı herhangi bir kişiyi gözaltına almadı veya tutuklamadı.

Correa, yetkililerin mevcut önceliğinin kedileri güvenli şekilde tekneden çıkarmak olduğunu belirtirken, hayvanların neden teknede bırakıldığı ve sahibinin nerede olduğu konusunda soruşturmanın sürdüğünü söyledi.