Fransa'da sinagogu ateşe vermeye çalışan silahlı saldırgan öldürüldü

Rouren Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol , bir erkek şüphelinin Cuma sabahı erken saatlerde binaya girdiğini ve molotof kokteyli gibi görünen bir şey fırlattığını söyledi.

Belediye başkanı Rossignol olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, adamın bir çöp kutusunun üstüne çıkıp sinagogun ikinci katına çıktığını, ardından mermiyi binaya atarak yangına neden olduğunu söyledi.

“Güvenlik güçleri tarafından güreşmeye kalkışmadan önce hızla yere indirildi. Daha sonra güvenlik güçlerine bıçakla, uzun bir bıçakla saldırmaya çalıştı" diyen belediye başkanı, güvenlik güçlerinin o sırada ateş açarak şüpheliyi öldürdüğünü de sözlerine ekledi.

Mayer-Rossignol'a göre saldırı girişimi sırasında kimse yaralanmadı. Polis, kısmen şüpheliyi güvenlik kameralarında gördüğü için çok çabuk geldi, dedi.

Mayer-Rossignol, yerel savcılığın biri kundaklama, diğeri polise ateş açma olayıyla ilgili olmak üzere iki soruşturma başlattığını söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı'ndan polise destek mesajı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, müdahale eden polise destek veren bir tweet attı.

Fransa İçişleri Bakanı “Bu sabah erken saatlerde Rouen'deki polis memurları, şehrin sinagogunu ateşe verme niyetinde olduğu açıkça belli olan silahlı bir kişiyi öldürdü. Onları duyarlılıklarından ve cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi

Bakan Darmanin, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Fısıh yaklaşırken ve mevcut uluslararası durum göz önüne alındığında, yerel yetkililere Yahudi yurttaşlarımızın ziyaret ettiği yerlerde, özellikle de sinagoglar ve Yahudi okullarıyla ilgili olarak güvenliği önemli ölçüde artırmalarını söyledim."