Polis sahte kayıt düzenledi, skandal patladı: 310 bin dosya mercek altında

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Bir polis memurunun, daha sonra cansız bedenlerine ulaşılan iki kişinin kayıp dosyalarını usulsüz şekilde kapattığı şüphesiyle tutuklanması sonrasında başlatılan inceleme kapsamında, usulsüzlük tespit edilen dosyaların yeniden açılması planlanıyor.

Devlet Başkanı soruşturma ve reform talimatı verdi

Ülke genelinde büyük tepkiye neden olan olayın ardından Devlet Başkanı Lee Jae Myung, polisin süreçteki sorumluluğunun kapsamlı şekilde araştırılması ve kayıp şahıs prosedürlerine ilişkin reform planı hazırlanması talimatını verdi.

İçişleri Bakanı Yun Hojung da çarşamba günü kamuoyundan özür dileyerek olayın, polisin kayıp şahıs vakalarını ele alış biçimindeki yapısal sorunları ortaya çıkardığını söyledi.

Geçen yıl 70 binden fazla kayıp yetişkin ihbarı yapıldı

Skandal, Güney Kore'de kayıp yetişkinlere yönelik uygulamaların yeniden tartışılmasına yol açtı.

Ülkede geçen yıl 70 binden fazla kayıp yetişkin ihbarı yapılırken, vakaların yüzde 99,7'sinin kapsamlı bir arama gerçekleştirilmeden kapatıldığı belirtildi. Bu kişilerden 931'inin daha sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Yetişkinler otomatik olarak "kayıp" sayılmıyor

Güney Kore yasalarında yalnızca çocuklar, otizmli bireyler, demans hastaları ve zihinsel engelliler resmi olarak "kayıp" statüsünde değerlendiriliyor.

Bu statü, polise telefon konum verilerini talep etme, belirli bölgelerdeki cep telefonlarına acil durum uyarıları gönderme ve aile bireylerinden alınan DNA örneklerini eşleştirme gibi yetkiler sağlıyor.

Bu kapsamın dışında kalan yetişkinler ise "evden kaçan" olarak sınıflandırılıyor. Bu nedenle söz konusu kişiler için gelişmiş arama imkanları otomatik olarak devreye girmiyor.

Polis memuru iki dosyayı kapatmakla suçlanıyor

Tutuklanan polis memurunun Jeju Adası'ndaki Jeju Batı Polis Karakolu'nun kayıp şahıslar biriminde görev yaptığı bildirildi.

Memurun, mayıs ayı ortasında partnerinin kayıp ihbarında bulunduğu 37 yaşındaki Jang Mi-ran'ın dosyasını, ihbardan yaklaşık iki buçuk saat sonra kapattığı öne sürüldü.

Polis memurunun, kayıp kadınla iletişime geçtiğini ve kadının konumunun paylaşılmasını istemediğini söylediği iddia edildi. Ancak polis kayıtlarında böyle bir telefon görüşmesine ilişkin herhangi bir iz bulunamadığı belirtildi.

Jang Mi-ran'ın cansız bedeni, kaybolmasından 104 gün sonra, kaldığı yerin yaklaşık 400 metre uzağındaki bir palmiye çiftliğinde bulundu. Kadının kesin ölüm nedeni ise henüz belirlenmedi.

İkinci kayıp dosyasında da benzer iddia

Aynı polis memurunun, temmuz ayının başında ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 60'lı yaşlarındaki bir erkeğin dosyasını da ihbardan aynı gün sonra kapattığı iddia edildi.

Söz konusu kişinin cansız bedenine cumartesi günü ulaşıldı. Jeju'da kayıp olarak bildirilen iki kişinin daha daha sonra ölü bulunduğu aktarıldı.

Suçlamaları kabul etmedi

Jeju İl Emniyet Müdürlüğü, görevini kötüye kullanma ve resmi elektronik kayıtlarda sahtecilik suçlamalarıyla tutuklanan memurun iddiaları reddettiğini açıkladı.

Polis memurunun, dosyaları kapatmadan önce kayıp kişilerle temas kurduğunu savunduğu belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, yürütülen incelemelerin kasım ayına kadar tamamlanması planlanıyor. Usulsüzlük tespit edilen kayıp şahıs dosyalarının yeniden açılacağı bildirildi.

Kayıp yetişkinler için yasa değişiklikleri yıllardır bekliyor

Güney Kore'de son 10 yılda kayıp yetişkinlerin aranmasına ilişkin polis yetkilerinin genişletilmesini amaçlayan 10'dan fazla yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Ancak bu tekliflerin hiçbiri yasalaşmadı.

Düzenlemeye karşı çıkanlar, yetişkinlerin kendi iradeleriyle ortadan kaybolma hakkının korunması gerektiğini savunuyor.

Ayrıca polise daha geniş takip yetkileri verilmesinin, alacaklılar veya ev içi şiddet uygulayan kişiler tarafından kötüye kullanılabileceği yönünde endişeler bulunuyor.

Yeni incelemenin, hem polis teşkilatındaki olası usulsüzlükleri ortaya çıkarması hem de Güney Kore'deki kayıp yetişkin prosedürlerinin yeniden ele alınması açısından kritik bir dönüm noktası olması bekleniyor.