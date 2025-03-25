POLITICO yazdı, AB'den Erdoğan'a uyarı: Türkiye demokrasi çizgisinden uzaklaşıyor
ABD Merkezli yayın kuruluşu Politico, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Avrupa Birliği’nden Ankara’ya sert mesaj geldiğini, Brüksel’in, demokratik değerlere saygı çağrısı yaptığını yazdı.
ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Avrupa Komisyonu’nun, Türk yetkililerin muhalefete ve özgür medyaya yönelik baskılarını artırması üzerine Ankara'yı "demokratik değerleri savunmaya" çağırdığını yazdı.
Mercier: Soru işaretleri yaratıyor
Komisyon Sözcüsü Guillaume Mercier, "Belediye Başkanı İmamoğlu ve protestocuların tutuklanması, Türkiye'nin uzun yıllardır süregelen demokratik geleneklerine bağlılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor" dedi.
"Türkiye, demokratik değerlere uymak zorundadır"
Mercier, “AB aday ülkesi ve Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye, demokratik değerlere uymak zorundadır. Seçilmiş yetkililerin hakları ve barışçıl gösteri özgürlüğü tamamen korunmalıdır.” ifadelerini kullandı.
Türkiye-AB üst düzey görüşmeler iptal mi ediliyor?
Brüksel, 2025 Nisan’ında yapılması planlanan Türkiye-AB üst düzey görüşmelerinin iptali konusunda “şimdilik spekülasyon yapmayacağını” belirtti.
Politico Erdoğan'ı vrupa'nın en güçlü kişileri arasında göstermişti
Politico, "arabulucu" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında göstermişti.