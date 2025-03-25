  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. POLITICO yazdı, AB'den Erdoğan'a uyarı: Türkiye demokrasi çizgisinden uzaklaşıyor
Takip Et

POLITICO yazdı, AB'den Erdoğan'a uyarı: Türkiye demokrasi çizgisinden uzaklaşıyor

ABD Merkezli yayın kuruluşu Politico, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Avrupa Birliği’nden Ankara’ya sert mesaj geldiğini, Brüksel’in, demokratik değerlere saygı çağrısı yaptığını yazdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
POLITICO yazdı, AB'den Erdoğan'a uyarı: Türkiye demokrasi çizgisinden uzaklaşıyor
Takip Et

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Avrupa Komisyonu’nun, Türk yetkililerin muhalefete ve özgür medyaya yönelik baskılarını artırması üzerine Ankara'yı "demokratik değerleri savunmaya" çağırdığını yazdı.

Mercier: Soru işaretleri yaratıyor

Komisyon Sözcüsü Guillaume Mercier, "Belediye Başkanı İmamoğlu ve protestocuların tutuklanması, Türkiye'nin uzun yıllardır süregelen demokratik geleneklerine bağlılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor" dedi. 

"Türkiye, demokratik değerlere uymak zorundadır"

Mercier, “AB aday ülkesi ve Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye, demokratik değerlere uymak zorundadır. Seçilmiş yetkililerin hakları ve barışçıl gösteri özgürlüğü tamamen korunmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye-AB üst düzey görüşmeler iptal mi ediliyor?

Brüksel, 2025 Nisan’ında yapılması planlanan Türkiye-AB üst düzey görüşmelerinin iptali konusunda “şimdilik spekülasyon yapmayacağını” belirtti.

Politico Erdoğan'ı vrupa'nın en güçlü kişileri arasında göstermişti

Politico, "arabulucu" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında göstermişti.

AB'den Türkiye'ye "görüşmeler tehlikeye girebilir" mesajıAB'den Türkiye'ye "görüşmeler tehlikeye girebilir" mesajıDünya
Politico: X, Türkiye'de muhalif hesapları susturuyorPolitico: X, Türkiye'de muhalif hesapları susturuyorGündem
Dünya
ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaşmaya vardı
ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaşmaya vardı
Papa'nın hastanede yattığı sırada iki kez ölümden döndüğü belirtildi
Papa'nın hastanede yattığı sırada iki kez ölümden döndüğü belirtildi
Bloomberg yazdı: Wall Street'in Türkiye'ye güveni 30 dakikada altüst oldu
Bloomberg yazdı: Wall Street'in Türkiye'ye güveni 30 dakikada altüst oldu
Hamas; Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya destek için gösteri çağrısında bulundu
Hamas; Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya destek için gösteri çağrısında bulundu
İsveç'te gıda boykotu: "Kaybedecek bir şeyimiz yok”
İsveç'te gıda boykotu: "Kaybedecek bir şeyimiz yok”
Almanya'da yeni Federal Meclis'te ilk oturum yapıldı!
Almanya'da yeni Federal Meclis'te ilk oturum yapıldı!