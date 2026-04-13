Politico yanıtladı: Bölgedeki aktörler Macaristan'daki seçim sonuçlarından nasıl etkilenecek?

Viktor Orbán’ın Budapeşte’deki 16 yıllık iktidarı rakibi Péter Magyar karşısında yenilgiyi kabul etmesiyle sona erdi.

Magyar’ın 199 sandalyeli parlamentoda 138 sandalye kazanacağı kesinleşti.

Bu anayasal çoğunluk (süper çoğunluk), ona Macaristan’da reform yapması için geniş yetkiler tanıyacak.

Magyar zafer konusunda "Macarlar bugün Avrupa’ya 'evet' dedi, özgür bir Macaristan’a 'evet' dedi" ifadelerini kullanırken devlet kurumlarındaki Orbán sadıklarını istifaya çağırdı.

Orbán ise konuşmasında sonuçları kabul ederek, Fidesz partisinin "ülkesine ve Macar milletine muhalefetten hizmet edeceğini" söyledi.

Politico yanıtladı, Oksijen derledi: Bölgedeki aktörler seçim sonuçlarından nasıl etkilenecek?

İşte Avrupa’nın bu yılki en önemli seçiminden öne çıkan kazananlar ve kaybedenler:

Kazananlar

AB Liderleri Ursula von der Leyen ve António Costa

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, Ukrayna’ya mali destek dahil birçok kritik Brüksel kararında veto yetkisini kullanan AB’nin en inatçı liderlerinden birine veda etti.

Ukraynalılar

Bu yıl Orbán, Aralık 2025’te liderler tarafından kabul edilen 90 milyar euroluk Ukrayna kredisini veto etmişti. Magyar’ın Brüksel ile iyi ilişkiler kurma isteği, bu kredinin önündeki engeli muhtemelen kaldıracaktır.

Ancak bu Zelenski için buruk bir zafer; çünkü yeni başbakan, Ukrayna’ya Macar silahı veya nakit gönderilmesine karşı olduğunu ve Ukrayna’nın AB’ye hızlı katılımını desteklemediğini belirtti.

Genç Macarlar

Seçim öncesi anketler, 30 yaş altı Macarların üçte ikisinin Orbán’ın gitmesini istediğini gösteriyordu. Magyar zafer konuşmasında Macar gençliğine teşekkür ederek, "Değişim umudunu geri getirdiğiniz için teşekkürler" dedi.

Gazeteciler ve doktorlar

Bağımsız gazeteciler, medyanın yüzde 80'ini kontrol eden Orbán’a karşı büyük bir başarı elde etti. Doktorlar ise Magyar’ın sağlık sektörüne yıllık 1 milyar euroluk ek yatırım sözü vermesiyle kazanan tarafta yer alıyor.

Kaybedenler

Donald Trump ve JD Vance

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 7 Nisan’da Orbán’ı desteklemek için Budapeşte’yi ziyaret etmişti. Donald Trump ise son altı ayda Orbán’a beş kez açık destek vermişti. Bu yenilgi, Avrupa’daki kilit müttefikini kaybeden Beyaz Saray için bir darbe niteliğinde.

Fidesz bağlantılı iş dünyası

Orbán hükümeti tarafından finanse edilen muhafazakar düşünce kuruluşları ağı, işletme sermayesini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ayrıca Orbán’a yakın olan ve kamu ihalelerinden beslenen iş insanları, artık ayrıcalıklı erişimlerini kaybedecekler. Magyar, yolsuzlukları araştırmak için özel bir birim kuracağını açıkladı.

Kremlin

Rusya Başkanı Vladimir Putin, AB’nin merkezinde değerli bir müttefikini ve önemli bir bilgi kaynağını kaybetti.

Son raporlar, Budapeşte ve Moskova arasında gizli AB belgelerinin paylaşıldığı iddia edilen çok yakın ilişkileri ortaya çıkarmıştı.

Avrupa sağı

Brüksel’i "işgal etme" sözü veren Orbán, Avrupa’nın milliyetçi partilerini bir araya getiren "Avrupa İçin Vatanseverler" grubunun kilit ismiydi. Orbán’ın yenilgisi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi Brüksel’deki müzakere masasında güçlü bir müttefikini kaybeden diğer sağcı figürler için de büyük bir kayıp.